محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بـ عيد العمال

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بعيد العمال ، والذى تحتفل به الدولة المصرية فى الأول من مايو كل عام ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية فى جهوده المخلصة وعطاؤه المتواصل من أجل إستمرار مسيرة التنمية والبناء والعمران فى شتى قطاعات العمل العام .

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و حسن رداد وزير العمل ، وجميع أعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وأيضاً جميع عمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة العزيزة .

داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ، ويجعلها دائماً فى تقدم وإزدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية .

وهنأ المهندس عمرو لاشين عمال محافظة أسوان داخل مختلف القلاع الصناعية الكبرى وفى المشروعات القومية والتنموية المتعددة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بنطاق المحافظة.

مثمناً دورهم البارز في دفع عجلة البناء والتنمية في كل القطاعات ، ومواجهة التحديات ، وهو الذى يعكس رغبتهم الصادقة فى تحقيق غداً أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة ، كما أن المحافظة لا تدخر جهداً فى دعم العمال ، والعمل على تأهيلهم ورفع كفاءتهم لتلبية إحتياجات سوق العمل ، وأداء رسالتهم النبيلة والسامية على أكمل وجه.