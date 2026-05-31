تفاؤل حذر.. منتخب مصر أمام فرصة للتأهل لأدوار متقدمة في كأس العالم

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، عن رؤيته بشأن فرص منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن «الفراعنة» يمتلكون فرصة حقيقية لتجاوز الدور الأول والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقال فضل الله، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إنه يرى «وبقناعة تستند إلى المعطيات لا إلى العاطفة أن منتخب مصر في كأس العالم 2026 أمام فرصة حقيقية لكسر نمط المشاركات السابقة والخروج من عباءة الدور الأول».

وأوضح أن توازن القوى داخل مجموعة المنتخب المصري في البطولة المقبلة يمنح الفريق فرصة لا تقتصر على مجرد العبور للدور التالي، بل قد تمتد لفتح آفاق أوسع للتقدم إلى مراحل لم يصل إليها المنتخب منذ عقود طويلة.

وأكد المستشار الاستراتيجي أن هذا التقييم لا يستند إلى أمنيات شخصية، وإنما إلى قراءة موضوعية لمجموعة من المتغيرات المتعلقة بتركيبة المنتخب وظروف المنافسة والإمكانات المتاحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مونديال 2026 قد يمثل لحظة فارقة في مسيرة المنتخب الوطني، وقد يعيد تعريف حضور الكرة المصرية على الساحة العالمية إذا ما تم استثمار الفرصة بالشكل الأمثل.