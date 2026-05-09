الجيش الأمريكي يقتل 2 من مهربي المخدرات في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة عسكرية ضد تجار المخدرات شرق المحيط الهادئ حيث أسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل شخصين .

وفي وقت سابق ؛ أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 أشخاص في ضربة قاتلة على سفينة "لتهريب المخدرات" في شرق المحيط الهادئ .

وأشار الجيش الأمريكية إلى أن قوة المهام المشتركة "الرمح الجنوبي" نفذت ضربة حركية قاتلة استهدفت سفينة تُشغّلها منظمات مصنفة إرهابية.

وذكر : المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تعبر ضمن مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت منخرطة في أنشطة تهريب.

وختم الجيش الأمريكي بالقول "قُتل ثلاثة رجال يُشتبه بأنهم "إرهابيون مرتبطون بالمخدرات" خلال العملية، ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى.