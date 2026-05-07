لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

أفادت فوكس نيوز، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الجيش الأمريكي هو من قصف ميناء قشم في هرمز وبندر عباس. وأكدت فوكس نيوز نقلا عن المسئول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته، أن هذا الهجوم لا يُعدّ تجدداً للحرب.

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بوجود تسع طائرات معادية تحلق فوق بندر عباس وقشم، وذكر التقرير أن قوات الدفاع تمكنت من إسقاط اثنتين منها.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع عدة أصوات تُشبه الانفجارات قرب مدينة بندر عباس الساحلية، مضيفةً أن مصدر هذه الأصوات وموقعها غير معروفين.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء مهر بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن هذا التطور يأتي بعدما أزالت السعودية والكويت معارضتهما للعمل في أراضيهما.