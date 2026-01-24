قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي.. تفاصيل

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن ملف تجديد اللاعب أحمد عبد القادر مع القلعة الحمراء.

تجديد ملف أحمد عبد القادر

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي : أغلقنا ملف تجديد أحمد عبدالقادر واللاعب سيرحل مع نهاية عقده أخر الموسم".

وما زال ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عالقًا دون حسم حتى الآن، في ظل اتساع فجوة الخلافات المالية بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء، منذ آخر عرض رسمي قُدم له خلال الأيام الماضية.

وطلب أحمد عبد القادر الحصول على 40 مليون جنيه سنويًا مقابل تجديد عقده مع الأهلي، وهو الرقم الذي قوبل بتحفظ من جانب الإدارة، التي قدمت عرضًا أخيرًا بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى عرض إعلاني بقيمة 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل نهائي.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المقدم يتماشى مع سياسة النادي في ضبط عقود اللاعبين والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يتمسك فيه عبد القادر بمطالبه المالية، ما تسبب في تجميد المفاوضات مؤقتًا.

مهلة أخيرة من الأهلي

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الإدارة منحت اللاعب مهلة أخيرة للتفكير في العرض المقدم، على أن يتم حسم موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على التجديد أو اتخاذ قرار الرحيل.

وأكد المصدر أن الأهلي لن يفتح جولات تفاوض جديدة مع اللاعب حال تمسكه بالرحيل أو الإصرار على مطالبه المالية الحالية، مشددًا على أن النادي حدد سقفًا ماليًا واضحًا لا يمكن تجاوزه.

اهتمام الزمالك وبيراميدز

وسبق أن دخل ناديا الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع أحمد عبد القادر من أجل ضمه، مستغلين عدم حسم ملف التجديد مع الأهلي، إلا أن إيقاف القيد في الزمالك حال دون إتمام الصفقة في وقت سابق.

في المقابل، لا يزال بيراميدز يراقب الموقف عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب مع الأهلي، خاصة في ظل سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة.

ويأتي موقف الأهلي الحاسم في ملف عبد القادر ضمن سياسة النادي خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على عدم الرضوخ للمطالب المالية المبالغ فيها، مهما كان اسم اللاعب، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص داخل الفريق.

وترى إدارة الأهلي أن استمرار اللاعب داخل الفريق مرهون برغبته في الالتزام بسياسة النادي، خاصة في ظل وجود بدائل هجومية عديدة داخل القائمة، إلى جانب صفقات جديدة تم التعاقد معها مؤخرًا.

أحمد عبد القادر الاهلي أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد