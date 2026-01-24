5 ملفات عاجلة تبحث عن حلول في الأهلي

تسعى إدارة الكرة بالنادى الأهلى إلى حسم العديد من الملفات فى الساعات المقبلة بهدف توفير الاستقرار والهدوء للفريق مع بدء المواجهات المحلية والقارية.

ويعقد سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلى والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة، العديد من الاجتماعات لحسم 5 ملفات مهمة فى الساعات المقبلة أولها حسم ملف تجديد وتمديد العقود، خاصة حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، وأحمد نبيل كوكا، وتحاول إدارة الكرة حسم الملف الثاني وهو صفقة المهاجم الأجنبى، التى يرغبون، فى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والملف الثالث هو محاولة تسويق المدافع أشرف دارى بعد أن تم رفع اسمه من القائمة وقيد يوسف بلعمرى بديلاً عنه.

فيما يكون الملف الرابع وهو الشائك حاليا، محاولة إنهاء ضم الأردنى عودة الفاخوري، والذى تم الاتفاق معه يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتدخل بيراميدز فى الصفقة، ويتقدم بعرض مالى أكبر ليوافق اللاعب ووكيله، حيث يحاول سيد عبدالحفيظ إنهاء الملف لصالح الأهلى.

ويحاول الجهاز الفنى أيضا إنهاء ملف خامس وهو إجراءات قيد هادى رياض مدافع بتروجت بعد أن توصل الأهلى لاتفاق مبدئى مع اللاعب وناديه ووكيله للتعاقد معه، على أن يتم قيده محليا بعدها.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق الأحمر فى الساعات المقبلة انتظام يوسف بلعمرى بعد أن شارك فى مران المستبعدين عن مواجهة يانج أفريكانز، حيث يستعد الأهلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ببطولة الدورى.