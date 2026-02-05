إعلامي: جون إدوارد يدير الزمالك على طريقة فاركو.. والجماهير محقة في الهجوم عليه

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن هجوم جماهير الزمالك على جون ادوارد المدير الرياضي للنادي بالأمس في مباراة كهرباء الإسماعيلية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: بالأمس جماهير الزمالك وجّهت رسائل شديدة اللهجة إلى مجلس الادارة والمدير الرياضي

واضاف: اتفق مع جمهور الزمالك في انتقادهم وغضبهم من مجلس الادارة وايضاً جون اداوارد المدير الرياضي

وتابع: جون ادورد يدير الزمالك علي طريقه فاركو وهذا خطأ رغم أنني اشاد بجون ادوارد في البداية ولكن جماهير الزمالك " محقه" في الهجوم عليه