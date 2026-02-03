قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أنفيلد إلى جدة.. محمد صلاح على رأس أولويات الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

قالت صحيفة DaveOCKOP الإنجليزية المتخصصة في أخبار نادي ليفربول إن الدوري السعودي للمحترفين يضع محمد صلاح على رأس أولوياته أكثر من أي وقت مضى في ظل تطورات جديدة أعادت إشعال ملفه مجددًا وسط صيف انتقالات محتمل ساخن.

ملف محمد صلاح والدوري السعودي: علاقة مستمرة منذ سنوات

ارتبط اسم النجم المصري بالدوري السعودي على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، في سيناريو أصبح شبه مألوف لجماهير ليفربول. 

ففي صيف 2023 قدم نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني ما فتح الباب أمام التكهنات حول رحيله عن أنفيلد قبل أن يمدد عقده في 2025 لمدة عامين ليستمر مع ليفربول حتى صيف 2027 في خطوة بدت حينها وكأنها تغلق الباب أمام الدوري السعودي.

لماذا عاد الدوري السعودي لطلب صلاح بقوة؟

بحسب التقارير، عادت المساعي السعودية في فبراير 2026 بقوة غير مسبوقة، بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الاتحاد، الذي كان يقود الفريق إلى ثنائية محلية تاريخية منذ انضمامه من ريال مدريد في 2023.

وأصبح صلاح الآن الخيار الأول للجنة الاستقطابات في الدوري السعودي، تمهيدًا لضمه إلى نادي الاتحاد الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز لبنزيما على الجناح الأيمن. 

كما ساهم رغبة اللاعب موسى ديابي في مغادرة الاتحاد في تمهيد الطريق أمام محمد صلاح ليصبح قائد المشروع الهجومي الجديد للفريق.

الدافع المالي والفرصة الأخيرة لليفربول

يرى المسؤولون السعوديون أن الصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة لليفربول لتحقيق مقابل مادي من بيع صلاح، في حال عدم تمديد عقده لما بعد 2027.

 ويعد اللاعب المصري أحد أعظم النجوم في تاريخ النادي مما يجعل الصفقة محتملة وذات مردود كبير للأندية السعودية التي تتنافس على ضم اللاعبين العالميين.

صلاح يقود قائمة النجوم المحتمل انتقالهم للسعودية

لم يقتصر اهتمام الدوري السعودي على صلاح فقط، بل يضم قائمة نجوم عالميين آخرين، مثل:

فينيسيوس جونيور

عثمان ديمبيلي

ويعكس هذا التوجه الطموح للمسابقة السعودية نحو استقطاب المزيد من النجوم العالميين لتعزيز جاذبية الدوري وتحقيق الانتشار الدولي.

صيف 2026 قد يشهد زلزالًا كرويًا

مع رحيل بنزيما وفتح قنوات التواصل مع صلاح قريبًا، يبدو أن الدوري السعودي يضع نصب عينيه ضم النجم المصري ليكون حجر الزاوية في مشروعه الهجومي الجديد، ما يجعل ملف محمد صلاح أحد أبرز القصص المثيرة في ميركاتو الصيف القادم.

ليفربول محمد صلاح الدوري السعودي محمد صلاح والدوري السعودي كريم بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح أسباب الفجوة بين الشباب والخطاب الديني

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الاعتدال الطريق الأمثل لمواجهة التطرف والتعصب والإرهاب

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الاعتدال الفكري صمام الأمان وحصن المجتمعات ضد التطرف

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد