من أنفيلد إلى جدة.. محمد صلاح على رأس أولويات الدوري السعودي

قالت صحيفة DaveOCKOP الإنجليزية المتخصصة في أخبار نادي ليفربول إن الدوري السعودي للمحترفين يضع محمد صلاح على رأس أولوياته أكثر من أي وقت مضى في ظل تطورات جديدة أعادت إشعال ملفه مجددًا وسط صيف انتقالات محتمل ساخن.

ملف محمد صلاح والدوري السعودي: علاقة مستمرة منذ سنوات

ارتبط اسم النجم المصري بالدوري السعودي على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، في سيناريو أصبح شبه مألوف لجماهير ليفربول.

ففي صيف 2023 قدم نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني ما فتح الباب أمام التكهنات حول رحيله عن أنفيلد قبل أن يمدد عقده في 2025 لمدة عامين ليستمر مع ليفربول حتى صيف 2027 في خطوة بدت حينها وكأنها تغلق الباب أمام الدوري السعودي.

لماذا عاد الدوري السعودي لطلب صلاح بقوة؟

بحسب التقارير، عادت المساعي السعودية في فبراير 2026 بقوة غير مسبوقة، بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الاتحاد، الذي كان يقود الفريق إلى ثنائية محلية تاريخية منذ انضمامه من ريال مدريد في 2023.

وأصبح صلاح الآن الخيار الأول للجنة الاستقطابات في الدوري السعودي، تمهيدًا لضمه إلى نادي الاتحاد الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز لبنزيما على الجناح الأيمن.

كما ساهم رغبة اللاعب موسى ديابي في مغادرة الاتحاد في تمهيد الطريق أمام محمد صلاح ليصبح قائد المشروع الهجومي الجديد للفريق.

الدافع المالي والفرصة الأخيرة لليفربول

يرى المسؤولون السعوديون أن الصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة لليفربول لتحقيق مقابل مادي من بيع صلاح، في حال عدم تمديد عقده لما بعد 2027.

ويعد اللاعب المصري أحد أعظم النجوم في تاريخ النادي مما يجعل الصفقة محتملة وذات مردود كبير للأندية السعودية التي تتنافس على ضم اللاعبين العالميين.

صلاح يقود قائمة النجوم المحتمل انتقالهم للسعودية

لم يقتصر اهتمام الدوري السعودي على صلاح فقط، بل يضم قائمة نجوم عالميين آخرين، مثل:

فينيسيوس جونيور

عثمان ديمبيلي

ويعكس هذا التوجه الطموح للمسابقة السعودية نحو استقطاب المزيد من النجوم العالميين لتعزيز جاذبية الدوري وتحقيق الانتشار الدولي.

صيف 2026 قد يشهد زلزالًا كرويًا

مع رحيل بنزيما وفتح قنوات التواصل مع صلاح قريبًا، يبدو أن الدوري السعودي يضع نصب عينيه ضم النجم المصري ليكون حجر الزاوية في مشروعه الهجومي الجديد، ما يجعل ملف محمد صلاح أحد أبرز القصص المثيرة في ميركاتو الصيف القادم.