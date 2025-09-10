أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

أثار عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة مصر للعلوم والآداب الحديثة، الجدل من جديد حول ملابسات وفاة شقيقه الدكتور الدكتور أحمد الدجوي، بعدما انتهت التحقيقات إلى قيامه بإنهاء حياته بطلق ناري نتيجة ضغوط نفسية إثر اتهامه بسرقة ثروة جدته "ماما نوال".

ونشر عمرو الدجوي منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ذكر فيه أن أدلة جديدة ظهرت تشير إلى مقتل شقيقه، وليس انتحاره كما تردّد، وذلك بعدما كلّف خبراء في الأدلة الجنائية ومتخصصين في الطب الشرعي بإجراء معاينة لمسرح الواقعة، حيث انتهى تقريرهم إلى أن شقيقه أحمد لم يمت منتحرًا وإنما مقتولًا.

وقال عمرو الدجوي في منشوره: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا». صدق الله العظيم."

وأضاف: “اللهم لك الحمد، لقد وفقنا الله بعد أن استعنا بمجموعة من نخبة علماء الأدلة الجنائية، داخل مصر وخارجها، وهم قامات علمية كبيرة في مجال الطب الشرعي والبحث الجنائي. وقد قاموا بعملهم بمنتهى الحيادية والتجرد، وبعد معاينات متكررة لمسرح الجريمة، والاطلاع على المراجع العلمية الخاصة بمصلحة الطب الشرعي، وبمساعدة الأستاذة الدكتورة منى الجوهري، خبيرة الطب الشرعي في مصر والدول العربية، توصّلوا إلى أن ما حدث ما هو إلا جريمة قتل احترافية”.

وأشار إلى أن التقرير تضمن: وجود نقاط عمياء في الكاميرات، وآثار تسلّق على سور الفيلا، وآثار سلك مخلوع، ووجود كدمات وتيبّس في اليد اليمنى، وترجيح تعرّض شقيقه للتخدير للسيطرة عليه.

وتساءل عمرو: "هل يُعقل أن ينتحر شخص وهو جالس على كرسي بلاستيك بلا أذرع داعمة، ويبقى جسده ثابتًا دون أن يسقط؟".. "هل يُعقل أن ينتحر وهو بكامل أناقته، وفي طريقه لمقابلة محاميه، ولديه موعد هام لحل مشكلة عائلية؟".. "هل يُعقل أن يختفي اللاب توب وأوراق مهمة في نفس يوم الواقعة؟"

واختتم قائلًا: "هذا هو التقرير المفصل، الثابت بالأدلة العلمية والفنية والنفسية. لكن لرحمة الميت لن أعرض الصور المرفقة. وكل ما أتمناه أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق فيما ورد بالتقرير، حتى يظهر الحق وتتحقق العدالة، لأن ما حدث لأخي لم يكن إلا غدرًا وخداعًا. والله الموفق والمستعان".

وأرفق عمرو الدجوي منشوره بالتقرير الصادر عن الطبيبة الشرعية التي كلفها بالتحليل والمعاينة، إضافة إلى صور من موقع العثور على جثة شقيقه، مطالبًا جهات التحقيق بإعادة النظر في القضية استنادًا إلى هذه النتائج الجديدة.