قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتبرّأ من هجوم الدوحة: غير سعيد بقصف إسرائيل لـ قطر.. ونتنياهو المسئول ويتحمل التبعات
وقت يتحقق فيه أمنياتك ودعواتك .. اعرف موعده ولا تتردّد في اغتنامه
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو
الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو
ندى سويفى

أثار عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة مصر للعلوم والآداب الحديثة، الجدل من جديد حول ملابسات وفاة شقيقه الدكتور الدكتور أحمد الدجوي، بعدما انتهت التحقيقات إلى قيامه بإنهاء حياته بطلق ناري نتيجة ضغوط نفسية إثر اتهامه بسرقة ثروة جدته "ماما نوال".

ونشر عمرو الدجوي منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ذكر فيه أن أدلة جديدة ظهرت تشير إلى مقتل شقيقه، وليس انتحاره كما تردّد، وذلك بعدما كلّف خبراء في الأدلة الجنائية ومتخصصين في الطب الشرعي بإجراء معاينة لمسرح الواقعة، حيث انتهى تقريرهم إلى أن شقيقه أحمد لم يمت منتحرًا وإنما مقتولًا.

وقال عمرو الدجوي في منشوره: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا». صدق الله العظيم."

وأضاف: “اللهم لك الحمد، لقد وفقنا الله بعد أن استعنا بمجموعة من نخبة علماء الأدلة الجنائية، داخل مصر وخارجها، وهم قامات علمية كبيرة في مجال الطب الشرعي والبحث الجنائي. وقد قاموا بعملهم بمنتهى الحيادية والتجرد، وبعد معاينات متكررة لمسرح الجريمة، والاطلاع على المراجع العلمية الخاصة بمصلحة الطب الشرعي، وبمساعدة الأستاذة الدكتورة منى الجوهري، خبيرة الطب الشرعي في مصر والدول العربية، توصّلوا إلى أن ما حدث ما هو إلا جريمة قتل احترافية”.

وأشار إلى أن التقرير تضمن: وجود نقاط عمياء في الكاميرات، وآثار تسلّق على سور الفيلا، وآثار سلك مخلوع، ووجود كدمات وتيبّس في اليد اليمنى، وترجيح تعرّض شقيقه للتخدير للسيطرة عليه.

وتساءل عمرو: "هل يُعقل أن ينتحر شخص وهو جالس على كرسي بلاستيك بلا أذرع داعمة، ويبقى جسده ثابتًا دون أن يسقط؟".. "هل يُعقل أن ينتحر وهو بكامل أناقته، وفي طريقه لمقابلة محاميه، ولديه موعد هام لحل مشكلة عائلية؟".. "هل يُعقل أن يختفي اللاب توب وأوراق مهمة في نفس يوم الواقعة؟"

واختتم قائلًا: "هذا هو التقرير المفصل، الثابت بالأدلة العلمية والفنية والنفسية. لكن لرحمة الميت لن أعرض الصور المرفقة. وكل ما أتمناه أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق فيما ورد بالتقرير، حتى يظهر الحق وتتحقق العدالة، لأن ما حدث لأخي لم يكن إلا غدرًا وخداعًا. والله الموفق والمستعان".

وأرفق عمرو الدجوي منشوره بالتقرير الصادر عن الطبيبة الشرعية التي كلفها بالتحليل والمعاينة، إضافة إلى صور من موقع العثور على جثة شقيقه، مطالبًا جهات التحقيق بإعادة النظر في القضية استنادًا إلى هذه النتائج الجديدة.

عمرو الدجوي أحمد الدجوي أدلة جنائية الدكتورة نوال الدجوي الدكتور أحمد الدجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

مهيب عبد الهادي

بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

ترشيحاتنا

شهداء غزة

قصف إسرائيلي يحوّل انتظار المساعدات إلى لحظة موت في غزة

أرشيفية

حماس: محاولة اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة جريمة بشعة تؤكد نوايا الاحتلال

أرشيفية

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتؤكد دعمها لقطر

بالصور

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد