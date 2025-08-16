ظهور نوال الدجوي رفقة حفيدتها في مشروع سكر بيوت التابع لـ حياة كريمة.. صور

ظهرت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة MSA، في أحدث ظهور لها رفقة حفيدتها المهندسة إنجي منصور، خلال تفقدها معروضات الدفعة الرابعة من مشروع سكر البيوت التابع لمؤسسة حياة كريمة.

وحددت محكمة القاهرة، جلسة 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة لأسرة الدكتورة نوال الدجوي، قبل تقديم المستندات في الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية.

لم يقدم أى من الطرفين مستندات تفيد بوجود تصالح، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الفصل فى الدعوى ومنح الطرفين الفرصة لإثبات مواقفهم.

بدأت الدعوى برفض محكمة أول درجة لطلب الحجر، استؤنفت من قبل الحفيد، بعد أن أغلقت النيابة العامة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة أموال نوال الدجوي»، بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، ورفضها توجيه أى اتهام، حرصًا على تماسك الأسرة وحماية روابط القربى كما جاء بالتحقيقات.

سرقة فيلا نوال الدجوي

في 19 مايو الماضي حققت الشرطة في ملابسات السرقة التي تعرضت لها فيلا رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأبلغت نوال الدجوي تعرضها لسرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات، وتضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني.