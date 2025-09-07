تحريات لكشف ملابسات اختفاء دفتر شيكات حفيد نوال الدجوي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها وتجري التحريات اللازمة لكشف ملابسات بلاغ أرملة الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بشأن اختفاء دفتر شيكات خاص به، من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أرملة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أفادت فيه أنها اكتشفت اختفاء دفتر شيكات خاص به من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.