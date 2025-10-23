غرفة المطاعم السياحية تطلق دورة تدريبية جديدة لتأهيل المديرين

أطلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اليوم دورة تدريبية جديدة لمديري المنشآت والمطاعم السياحية، بمشاركة 23 مديرًا يمثلون نخبة من القيادات الإدارية العاملة في القطاع السياحي على مستوى الجمهورية.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

جاء ذلك بفكرٍ متجدد ورؤية واضحة نحو التطوير، وبدعم من ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس برج توماسيان، نائب رئيس الغرفة، رئيس لجنة التدريب، وبتنفيذ وإشراف مباشر من أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وبهاء الدين عبد الستار، المسئول عن ملف التدريب، تمضي غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بخطى ثابتة نحو تعزيز كفاءة الكوادر الإدارية ورفع مستوى العاملين بالقطاع.

وأكد ياسر التاجورى ، رئيس الغرفة ، بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للنهوض بصناعة السياحة والضيافة وتحقيق استدامتها، وهو ما تجسده في برامج الغرفة التدريبية المستمرة التي تهدف إلى بناء جيل من الإداريين المحترفين القادرين على قيادة منظومة المطاعم السياحية نحو التميز والجودة.

وأوضح رئيس غرفة المطاعم السياحية ، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج تطويري شامل يستهدف إرساء فكر إداري حديث، وتطبيق ممارسات تشغيل احترافية، وتعزيز معايير الجودة والابتكار، بما يتواكب مع أحدث المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة عالميًا، والمطاعم والمطابخ على وجه الخصوص.

من جانبه أكد المهندس برج توماسيان ، نائب رئيس الغرفة ،رئيس لجنة التدريب ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمطاعم السياحية ومواكبة التطور العالمي في أساليب الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري الذي يُعد المحرك الرئيس للتنمية السياحية.

وأضاف توماسيان ، أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي في إطار خطة الغرفة للارتقاء بقدرات العاملين وأعضاء الغرفة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والعالمية في مجال الضيافة.

وتُجسد هذه المبادرة رؤية الغرفة في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق تنافسية مستدامة تدعم مكانة السياحة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.