غرفة المنشآت السياحية تنظم دورة تدريبية حول الحماية المدنية والحرائق

محمد الاسكندرانى

 نظمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، دورة تدريبية متخصصة حول اشتراطات الحماية المدنية وطرق الوقاية من الحرائق داخل المطاعم والمنشآت السياحية.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 

أقيمت الدورة في إطار جهود الغرفة لنشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد الحماية المدنية، تحت إشراف المهندس برج توماسيان، المشرف على لجنة التدريب بالغرفة، وتنفيذ بهاء عبد الستار، مسئول التدريب بالغرفة، وبمشاركة أحد ضباط الحماية المدنية الذي ألقى محاضرات شاملة تناولت الجوانب النظرية والعملية للتعامل مع أخطار الحريق.

محاور الدورة :-

تضمنت فعاليات الدورة التدريبية عدة موضوعات محورية، من بينها:

•    مقدمة عامة عن الحرائق: أسبابها، كيفية نشوبها، وخطورتها على الأرواح والممتلكات.

•    أنواع الحرائق: الحرائق الكهربائية، حرائق الزيوت والدهون، وحرائق المواد الصلبة، مع شرح خصائص كل نوع.

•    وسائط الإطفاء: استعراض لأنواع الطفايات (البودرة الجافة، ثاني أكسيد الكربون، المياه، والرغوة)، وكيفية اختيار الوسيط المناسب لكل نوع من الحرائق.

•    طرق الوقاية من أخطار الحريق: وضع خطط وقائية، صيانة الأجهزة والمعدات بشكل دوري، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء فعالة.

•    التعامل مع الحرائق البسيطة المحتملة: تدريب العاملين على سرعة التدخل للسيطرة على الحرائق الصغيرة قبل تفاقمها.

•    اشتراطات الحماية المدنية داخل مواقع العمل: الالتزام بلوائح السلامة، تجهيز مخارج الطوارئ بوضوح، ووضع خطط إخلاء وتدريب الموظفين على تنفيذها.

مخاطر عدم الالتزام بالاشتراطات

حذر خبير الحماية المدنية ، من أن إهمال تطبيق اشتراطات السلامة يعرض المنشآت السياحية إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة في حال وقوع حريق، فضلًا عن تعرضها لعقوبات قانونية وإدارية قد تصل إلى الغلق وسحب التراخيص.

وشدد على أن الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة لا يحمي الأرواح والممتلكات فقط، بل يعزز أيضًا من ثقة السائحين في مصر كوجهة آمنة تتمتع ببيئة سياحية مسؤولة.

نشر ثقافة السلامة

من جانبه أكد  الأستاذ ياسر التاجوري  ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار خطة الغرفة للارتقاء بقدرات العاملين في المنشآت السياحية والمطاعم، وضمان توافر أعلى معايير الأمن والسلامة بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الطمأنينة للزوار والسائحين.

وأضاف أن التوعية المستمرة بقواعد الحماية المدنية تمثل حجر الزاوية في حماية الأرواح والممتلكات، وتساهم في تعزيز صورة السياحة المصرية كقطاع آمن ومتميز عالميًا.

