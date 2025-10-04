قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت السياحية بالضبعة

مدير السياحة خلال الحملة على الاوساق
مدير السياحة خلال الحملة على الاوساق
ايمن محمود

شنت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم، بمطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف حملة موسعة بمدينة الضبعة، بحضور نائب رئيس مركز ومدينة الضبعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الصحة، والطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكاتب التموين والعمل، ومندوبي الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، وإدارة التراخيص والبيئة، ، باعتبارها من المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان والعاملين بمختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة الجولات الميدانية التي تشمل جميع مراكز المحافظة ومناطقها السياحية.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف ورئيس اللجنة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 إنذارات متنوعة شملت مخالفات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم استيفاء بعض اشتراطات سلامة الغذاء، وإنذار بيئي، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر تخص عدم استكمال الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بعض المنتجات بأسعار أعلى من المقررة.

كما قامت اللجنة خلال الحملة بإعدام 42.5 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطنين وحمايتهم، مشددة على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة أماكن التجهيز والتخزين ومصادر الأطعمة.

واشار الى تواصل جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية أعمالها بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان سلامة المعروض من الأغذية، والالتزام بالاشتراطات البيئية والمعايير الصحية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين إلى جانب متابعة الالتزام بالقيمة التسعيرية المقررة للمنتجات، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الغذائية والسياحية بالمحافظة تنفيذا اتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السياحة

