محافظات

رئيس مدينة مرسي مطروح : استكمال الرصف بالكيلو 2 و4 و7 والشيخ عطيوة

ايمن محمود

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية المصدق عليها من اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح .

واضاف انه من المقرر استكمال الخطة برصف شوارع الكيلو 2 ورصف شارع الاذاعة بحي الزهور الكيلو 4 وشوارع الشيخ عطيوة وبعض الشوارع بحي الشروق بالكيلو 7  شارع الشيخ صافي .

واشار انه سيتم  تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة و الانتهاء من شانيش الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي بعد الانتهاء من البنية التحتية تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظم مركز قلب مطروح المؤتمر الطبى العلمى لقلب مطروح في نسخته الأولى

بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة والسكان والنائب جمال الشورى

والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد راضى مدير مركز قلب مطروح ، دكتور ياسر همام رئيس شرف المؤتمر وكيل نقابه اطباء مطروح،والدكتور محمد عبدالغفار نائب رئيس المؤتمر و الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح ، وعدد من الأساتذة والأطباء المتخصصين في جراحات وقسطرة القلب ، بالجامعات والمستشفيات المصرية وبمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في الأجهزة والعلاج والمستلزمات المختصة بالامراض وجراحة وقسطرة القلب ، والمشاركين من المجتمع المحلي في دعم جهود الصحة بمطروح وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمطروح.

ونقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع المشاركين في المؤتمر وترحيبه بضيوف المحافظة من الأطباء والمتخصصين ،مشيدا بمثل هذه المؤتمرات المتخصصة في زيادة المعرفة وتبادل الخبرات الطبية في مجال القلب ،مع تمنياته بالخروج بتوصيات فاعلة تعمل على مزيد من التوعية و تطوير الخدمة الصحية لأهالي مطروح وزائريها ، ضمن عدد من المؤتمرات والندوات والفعاليات الطبية على أرض مطروح بما يواكب اهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان والحفاظ على صحته كأهم أولويات وعماد التنمية،ومع ما تشهده محافظة مطروح من فعاليات طبية في إطار جهود تطوير المنظومة والصحية بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة، مع تقديم كافة الدعم لمركز قلب مطروح والذى استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق التميز بين مراكز القلب على مستوى محافظات الجمهورية والعمل على تطويره والارتقاء به ، وذلك مع استعدادات المحافظة للدخول ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ,

وأوضح الدكتور أحمد راضى مدير مركز قلب مطروح أن فعاليات المؤتمر على مدار يومى ٢ و ٣. اكتوبر تهدف إلى مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الاطباء المحاضرين ضيوف المؤتمر واطباء مطروح في تخصص القلب خاصة بعدد ٦٠ طبيب مشارك و١٠ شركات متخصصة بالإضافة إلى التخصصات الطبيه الآخرى من أجل الوقوف علي طرق التشخيص والعلاج و كل جديد في مجال جراحات و علاج أمراض وقسطرة القلب كتخصص دقيق ، وكذلك مناقشة الحالات إلى تم تشخيصها بمطروح وكيفية التعامل معها.

