سامية سامي تشارك في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت، سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE Hotels Expo 2025 فى دورته الخامسة والأربعين.

يُقام هذا المعرض تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس،عبر إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض المتخصصة فى مصر والشرق الأوسط.

وخلال الافتتاح، حرصت سامية سامي على نقل تحيات وزير السياحة والآثار للقائمين على تنظيم هذا المعرض والشركات المشاركة به، وتمنيات سيادته لهم بالنجاح والتوفيق وأن يشهد المعرض تطوراً عاماً بعد عام، مؤكدة على حرص وزارة السياحة والآثار على دعم ورعاية مثل هذه الأحداث والفعاليات المختلفة التي تسلط الضوء على صناعة الضيافة في مصر.

وأشادت بما تقدمه الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام من صناعات متميزة وخاصة المحلية منها والتي تعكس فخر الصناعة المصرية في مجال الضيافة والفندقة.

وقد قامت سامية سامي، خلال الافتتاح، بجولة داخل المعرض، تفقدت خلالها الأجنحة المختلفة للشركات العارضة بالمعرض، واستمعت إلى ما يقدمونه من منتجات أو خدمات متميزة تتعلق بتجهيزات المنشآت الفندقية والسياحية.

كما قامت بزيارة الجناح الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تُشارك الهيئة بجناح مُزود بمجموعة متنوعة من المواد الدعائية المختلفة للمقاصد السياحية المصرية، وشاشة لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وتسلط الضوء على ما تتميز به مصر من ثراء في وجهاتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها للسادة ضيوف المعرض.



كما شارك في الحضور من الوزارة محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، والمهندسة دعاء فؤاد مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات والإعفاءات الجمركية بالوزارة، و علي حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي المحلات السياحية بالوزارة، و

إبراهيم عصمت مدير عام الادارة العامة لتراخيص المحلات السياحية بالوزارة.

ويستضيف المعرض عدد من الشخضيات الهامة العاملة فى المجال السياحى والفندقى من عدة دول، ويُقام ضمن فاعليات المعرض عدد من المسابقات الدولية بالتعاون مع جمعية الطهاه المصريين ومنها مسابقات فنون الطهى الحي، بالإضافة إلى عروض طهي مباشر أمام الجمهور.