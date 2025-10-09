قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سامية سامي تشارك في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

سامية سامي
سامية سامي
محمد الاسكندرانى

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت، سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية  HACE  Hotels Expo 2025 فى دورته الخامسة والأربعين.

يُقام هذا المعرض تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس،عبر إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض المتخصصة فى مصر والشرق الأوسط.

وخلال الافتتاح، حرصت سامية سامي على نقل تحيات وزير السياحة والآثار للقائمين على  تنظيم هذا المعرض والشركات المشاركة به، وتمنيات سيادته لهم بالنجاح والتوفيق وأن يشهد المعرض تطوراً عاماً بعد عام، مؤكدة على حرص وزارة السياحة والآثار على دعم ورعاية مثل هذه الأحداث والفعاليات المختلفة التي تسلط الضوء على صناعة الضيافة في مصر.

وأشادت بما تقدمه الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام من صناعات متميزة وخاصة المحلية منها والتي تعكس فخر الصناعة المصرية في مجال الضيافة والفندقة.

وقد قامت سامية سامي، خلال الافتتاح، بجولة داخل المعرض، تفقدت خلالها الأجنحة المختلفة للشركات العارضة بالمعرض، واستمعت إلى ما يقدمونه من منتجات أو خدمات متميزة تتعلق  بتجهيزات المنشآت الفندقية والسياحية.

كما قامت بزيارة الجناح الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تُشارك الهيئة بجناح مُزود بمجموعة متنوعة من المواد الدعائية المختلفة للمقاصد السياحية المصرية، وشاشة لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وتسلط الضوء على ما تتميز به مصر من ثراء في وجهاتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها للسادة ضيوف المعرض.
 

كما شارك في الحضور من الوزارة محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، والمهندسة دعاء فؤاد مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات والإعفاءات الجمركية بالوزارة، و علي حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي المحلات السياحية بالوزارة، و
إبراهيم عصمت مدير عام الادارة العامة لتراخيص المحلات السياحية بالوزارة.

ويستضيف المعرض عدد من الشخضيات الهامة العاملة فى المجال السياحى والفندقى من عدة دول، ويُقام ضمن فاعليات المعرض عدد من المسابقات الدولية بالتعاون مع جمعية الطهاه المصريين ومنها مسابقات فنون الطهى الحي، بالإضافة إلى عروض طهي مباشر أمام الجمهور.

معرض سياحة مصر مطاعم فنادق

