بحضور مصطفى حسني.. معهد معاوني الأمن ينظم ندوة دينية للطلبة والطالبات

نظمت الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن ندوة دينية تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن بمقر معهد معاونى الأمن بمدينة السادس من أكتوبر حاضر فيها الداعية الإسلامى مصطفى حسنى.

استهدفت الندوة نشر مفاهيم الرحمة والعدل والإنسانية فى السيرة النبوية وربطها بدور رجال الشرطة فى المجتمع المعاصر مع تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإيمان الحقيقى ورسالة حفظ الأمن والإستقرار والسعى لتوضيح كيف يمكن لقيم السيرة أن تكون مصدر إلهام أخلاقى ومهنى لرجل الأمن فى كافة تعاملاته مع المواطنين.

دارت فعاليات الندوة حول التحدث عن الجانب الروحى لذكرى المولد النبوى وأنه لم يكن مجرد حدث تاريخى بل هو ميلاد للأمة وبداية لعهد جديد من النور والعدل والتسامح ، وأن يكون إستحضار السيرة النبوية فى مثل هذه المناسبات مترجم إلى واقع عملى وسلوكى فى الحياة اليومية ، كما تحدث عن مكانة الأمن فى الإسلام ، ودور رجال الشرطة فى حماية المجتمعات ، كما أكد الداعية على أن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم كانت رسالة وسطية ورحمة بعيدة عن الغلو والتشدد محذراً من الوقوع فى فخ الفهم السطحى للنصوص الشرعية.

وفى ختام الندوة أجاب الداعية مصطفى حسنى على أسئلة عدد من الطلبة والطالبات التى تؤكد على تمتع طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وتعزيز الوعى الدينى لرجل الشرطة وبمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .