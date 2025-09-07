مشهد تمثيلى.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ممارسة شخص للبلطجة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة ممسكاً بيده عصا خشبية بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه صاحب معرض بيع أجهزة كهربائية، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته عصا خشبية.

وبمواجهته، أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه عبارة عن مشهد تمثيلى قام بتصويره منذ أكثر من عام ونشره على قناة قام بتأسيسها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.