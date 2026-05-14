نجمة وادي دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة PSA العالمية

واصلت هانيا الحمامى ، المصنفة الاولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في لبطولة سي آي بي بالم هيلز PSA العالمية- 2026 2025 ، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها سين يوك تشان ، المصنفة الرابعة والثلاثين عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع نقاط 9-5-11، 12-10، 10-12-،11 8-11،مباراة استغرقت 93دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينة عرفي ، المصنفة الثالثة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 15 مايو ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة سي آي بي بالم هيلز PSA العالمية- 2026 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 1,403,000دولار أمريكي، بواقع

701,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

ومنذ تأسيسها عام 2002، رسّخت أندية وادى دجلة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر، عبر التوسع في فروعها لتشمل 14 ناديًا، إلى جانب تقديم أكثر من 20 رياضة مختلفة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تضم ملاعب متنوعة للإسكواش وكرة القدم والتنس، فضلًا عن حمامات السباحة، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير المنظومة الرياضية.