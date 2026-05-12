رئيس التحرير
طه جبريل
انتصارات مصرية قوية تشعل منافسات اليوم الرابع ببطولة العالم للإسكواش

رباب الهواري

واصل اللاعبون واللاعبات المصريون تألقهم في اليوم الرابع من بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، المقامة على ملاعب At The Hills, Crown Extension - بالم هيلز أكتوبر، بعدما حقق أربعة لاعبين ولاعبات مصريين الفوز في منافسات اليوم، ليضمنوا التأهل إلى الربع النهائي ، مؤكدين استمرار الحضور المصري القوي في كبرى البطولات الدولية، وترسيخ مكانة مصر في صدارة رياضة الإسكواش عالميًا.


واستهل اللاعب "محمد زكريا" انتصارات المصريين في البطولة، بعد فوزه على "فارس دسوقي" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط11-13، 11-8، 11-7، 12-10. وفي الدور ذاته، حقق لاعب نادي بالم هيلز الرياضي  "مصطفي عسل" الفوز على "ليونل كاردناس" من المكسيك بنتيجة 3-0 ، بواقع أشواط في منافسات الرجال 
وفي منافسات السيدات، استهلت اللاعبة "هانيا الحمامي" انتصارات المصريات في البطولة، بعد فوزها على "سين يوك شان" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-5، 11-2، 11-5. وفي الدور نفسه، واختتمت "أمينة عرفي" الفوز على "جاسمن هوتن" من أنجلترا بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-6، 11-1، 11-4.

وتتواصل منافسات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات الإسكواش عالميًا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، بما يعكس مكانتها الدولية ويؤكد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.

ويخوض اللاعبون المصريون غدًا 12 مايو منافسات الدور الرابع، حيث يلتقي كريم جواد ضد ديكلان جيمس و يوسف ابراهيم ضد محمد أبو الغار و يوسف سليمان ضد كريم التركي في منافسات الرجال.

وفي منافسات السيدات تواجه نور الشربيني نظيرتها أماندا صبحي، و تواجه سلمي هاني منافستها ميليسا أليفز، و روان العربي ضد جورجينا كينيدي.

تُسهم بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، التي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو، في دعم رؤية بالم هيلز لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، حيث تشهد مشاركة 128 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى 1,300,000 دولار أمريكى. وتوفّر البطولة منصة تنافسية عالمية تتيح للمواهب الشابة فرصًا حقيقية للاحتكاك بأفضل اللاعبين واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن تنظيم البطولة يأتي استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

