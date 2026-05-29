احتفالاً بالعيد .. إقبال على حديقتي صنعاء والحيوان بكفر الشيخ | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، استمرار توافد المواطنين على حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف مراكز ومدن المحافظة لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات الترفيهية للمواطنين، تواصل إدارة حديقة صنعاء تقديم خدماتها للزائرين، مع رفع مستوى النظافة والإنارة.

كما تحرص على تأمين الحديقة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة عند مداخلها ومحيطها، لضمان راحة الزوار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعد حديقة صنعاء مقصدًا ترفيهيًا مميزًا لأهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، إذ تتميز باحتوائها على أماكن ترفيهية متنوعة، وحديقة حيوان، إضافةً إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق، ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء الواسعة.