بين تونس وأوروبا.. اجتماع مرتقب في الأهلي لحسم معسكر الموسم الجديد

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك مبكرًا لوضع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ويعقد ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا خلال الأيام المقبلة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من أجل مناقشة ملف معسكر الإعداد الخارجي للفريق، وحسم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان المعسكر قبل انطلاق فترة التحضيرات.

ويفاضل مسؤولو القلعة الحمراء بين أكثر من عرض لإقامة المعسكر الخارجي، حيث تلقى النادي عروضًا من عدة دول أوروبية لاستضافة الفريق خلال فترة الإعداد، إلى جانب خيار إقامة المعسكر في تونس، التي استضافت تحضيرات الأهلي خلال الموسم الماضي بمدينة طبرقة.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة داخل النادي، بعدما عاد الاتجاه نحو إقامة المعسكر في إحدى الدول الأوروبية، للاستفادة من قوة المباريات الودية المحتملة ورفع مستوى الجاهزية الفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

وتسعى إدارة الأهلي إلى توفير أفضل الظروف الفنية للفريق خلال فترة الإعداد، خاصة بعد موسم شهد العديد من التحديات على المستويين المحلي والقاري، ما يدفع الإدارة للتخطيط المبكر من أجل العودة بقوة إلى المنافسة على جميع البطولات.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني، والزمالك الذي توج باللقب.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، فيما يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يزيد من أهمية فترة الإعداد المقبلة بالنسبة للفريق الأحمر.