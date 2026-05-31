حفيظ دراجي : أوروبا تحت قبضة باريس

وجه المعلق الرياضي حفيظ دراجي رسالة إلي لاعبي باريس سان جيرمان بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكتب دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" أوروبا تحت قبضة باريس..

‏باريس سان جيرمان، بشخصية البطل، يكتب التاريخ مجددًا ويتوج للموسم الثاني على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل في مباراة معقدة ومثيرة.



‏تابع :" تتويج صعب وشاق، لكنه مستحق للفريق الباريسي، الذي أصبح أول فريق يحسم لقب دوري الأبطال بركلات الترجيح منذ 10 سنوات، عندما فعلها ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد سنة 2016.

‏البياسجي استحق التتويج وأرسنال يستحق التقدير .



