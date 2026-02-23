نشوى مصطفى تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حد أقصى»

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «حد أقصى»، مؤكدة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية طبيبة، واصفة الدور بأنه مختلف ومميز ويحمل العديد من المفاجآت.

وأعربت نشوى مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالعمل ضمن فريق المسلسل، مشيدة بحالة التعاون والالتزام التي تسود كواليس التصوير، ومؤكدة أن العمل يضم نخبة متميزة من النجوم، ما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الفني المقدم للجمهور.

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المهمة ، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، في تجربة لافتة تجمع بين الخبرة والحماس الشبابي، وسط أجواء من التركيز داخل موقع التصوير.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب روجينا كل من محمد القس، خالد كمال، ومريم أشرف زكي، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين، في عمل درامي يُتوقع أن يحقق صدى واسعًا فور عرضه.