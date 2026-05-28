نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور بعيد الأضحى .. شاهد

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم بلوك كلاسيك انيق باللون الاسود، مع ميك اب يبرز جمالها وتسريحة شعر مرتبة.

وعاد فيلم “غبي منه فيه” إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعد الكشف عن التحضير لجزء ثانٍ من العمل الذي يُعد واحدًا من أبرز الأفلام الكوميدية في السينما المصرية خلال العقدين الماضيين، وهو ما أثار حالة من الترقب والحنين لدى الجمهور الذي ارتبط بالفيلم منذ عرضه الأول عام 2004.

ويأتي المشروع الجديد وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد تصريحات الفنان هاني رمزي التي أكد فيها بدء العمل على تطوير سيناريو الجزء الثاني، تمهيدًا لبدء التحضيرات الفعلية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تقديم روح العمل بروح عصرية تناسب الجيل الحالي مع الحفاظ على طابعه الكوميدي المعروف.

وفيما يخص مشاركة أبطال الجزء الجديد، كشفت مصادر في تصريحات إعلامية أن الفنانة نيللي كريم اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، بسبب ارتباطها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى خلال الفترة الحالية.