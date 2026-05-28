إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد انتقادات تعرض لها مؤخرا

وجهت المطربة اللبنانية إليسا الدعم للملحن والشاعر عزيز الشافعى بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا أغنيته «بحريّة».

وكتبت «إليسا» عبر حسابها الرسمى على «x»: «حبيبى ولا يهمك من كل الكلام!. إنت مبدع وهتفضل مبدع».

ورد عزيز الشافعى وكتب: «كلامك الحلو وقلبك الأبيض ميقلوش جمال عن جمالك كإنسانة راقية وكفنانة عظيمة بنفتخر أنها وسطنا، بحبك».

أغنية بحرية

وكان احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.