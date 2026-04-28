فن وثقافة

اليوم.. ندوة بمهرجان الإسكندرية تناقش تأثير فيلم «مشاكل داخلية 32B» على الحوار الأسري

ضيوف الحلقة النقاشية
محمد نبيل   -  
أحمد البهى

تقام اليوم الثلاثاء 28 أبريل في تمام الساعة 12 ظهرًا، حلقة نقاشية تطرح بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟ بعد عرض فيلم «مشاكل داخلية 32B» في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير التي تقام في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وتشهد الندوة مشاركة كل من الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسكا حسام الدين.

كما يشارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي.

وتدير الجلسة الممثلة هنا شيحة، حيث من المقرر  أن تتناول الحلقة النقاشية دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

