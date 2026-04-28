الأزمة تشتعل بين تامر عبد المنعم ومحمود حجازي.. القصة الكاملة

تصاعدت الأزمة بين الفنان محمود حجازي والإعلامي تامر عبد المنعم، بعد أن انتقلت الخلافات من ساحات التصريحات إلى أروقة القانون، لتفتح بابا واسعا من الجدل بينهما.

بداية الأزمة بين تامر عبد المنعم ومحمود حجازي

بدأت القصة بتقدم محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت في محافظة الجيزة، اتهم فيه تامر عبد المنعم، إلى جانب فريق برنامج "البصمة" المذاع على قناة الشمس، وكذلك فتاة تدعى أنجلينا فارس، بنشر محتوى اعتبره مسيئا ومضرا بسمعته الشخصية والفنية.

وأوضح في بلاغه أن الحلقة التي تناولته تضمنت معلومات غير دقيقة، على حد وصفه، إلى جانب وقائع قال إنها مختلقة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأشار حجازي إلى أن طريقة تناول الموضوع داخل البرنامج شابها قدر من المبالغة والتجاوزات الإعلامية، وهو ما أدى، بحسب روايته، إلى تشويه صورته أمام الجمهور والإضرار بمكانته في الوسط الفني.

وأكد أن ما حدث دفعه لاتخاذ المسار القانوني حفاظا على حقوقه ووقف ما وصفه بمحاولات التشهير المتعمد.

كما تضمن البلاغ اتهامات مباشرة للفتاة أنجلينا فارس، التي ظهرت عبر مداخلة هاتفية خلال البرنامج، حيث وجهت له تصريحات اعتبرها مسيئة ومجافية للحقيقة.

ولفت حجازي إلى أن هذه التصريحات جاءت في سياق قضية سابقة أثارت جدلا واسعا، تتعلق بادعاءات لفتاة نمساوية بشأن واقعة داخل أحد الفنادق، وهو ما أعاد القضية إلى الواجهة من جديد.

وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط قانونية أخرى يواجهها الفنان، من بينها حكم صادر عن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، يقضي بإلزامه بدفع نفقة رعاية لطفله بقيمة خمسة آلاف جنيه شهريا، وهو ما زاد من تعقيد المشهد.

تعليق محمود حجازي

وأعرب محمود حجازي فى تصريح لصدى البلد عن استيائه الشديد من انتشار ما وصفه بمعلومات كاذبة عنه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه، ومشددا على تمسكه بمحاسبة كل من تورط في نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة تمس سمعته.

كما أوضح أن محاميته، آية حجازي، بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في هذه الوقائع.

رد تامر عبد المنعم

جاء رد تامر عبد المنعم ليحمل رواية مختلفة، حيث أكد أن ما تم عرضه في البرنامج يستند إلى وقائع وأحكام قضائية متداولة.

وأوضح أن طبيعة عمله الإعلامي تقوم على مناقشة ما يتم نشره بالفعل في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن القضايا التي تناولها البرنامج ليست محظورة من النشر، وأن الأحكام القضائية تعد معلومات عامة من حق الجمهور الاطلاع عليها.

وأضاف عبد المنعم أنه يمتلك مستندات تدعم ما تم عرضه خلال الحلقات، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه الكامل لأي مسار قانوني سيتم اتخاذه، وأن ما سيقدمه مستقبلا سيظل في إطار ما هو موثق ومتداول رسميا.