أحمد فهيم: محمد إمام دعمني في بدايتي.. والعمل مع هند صبري شرف كبير

كشف الفنان أحمد فهيم عن الدور الكبير الذي لعبه الفنان محمد إمام في دعمه خلال بداياته الفنية، مؤكدًا أن مساندته كانت سببًا مهمًا في استمراره وتقدمه داخل الوسط الفني.

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، إن محمد إمام وقف بجواره منذ خطواته الأولى، مشيرًا إلى أن دعوات والدته كانت أيضًا من أهم أسباب نجاحه في أعماله الفنية.



كما وجه أحمد فهيم الشكر للفنانة هند صبري، مؤكدًا أنها تستحق لقب “الأستاذة”، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون معها في مسلسل مناعة، واصفًا التجربة بأنها من المحطات المهمة في مشواره الفني.

وأشاد فهيم بالمخرج حسين المنباوي، مؤكدًا أن ثقته فيه ومنحه الفرصة للمشاركة في العمل كان لهما أثر كبير على المستوى الفني.



وأوضح أنه تابع مسلسل “مناعة” بعين المشاهد وليس الممثل، معبرًا عن إعجابه بالأحداث وطريقة التصوير، مؤكدًا استمتاعه بتقديم الشخصيات المختلفة وسعيه الدائم لتقديم أدوار تنال إعجاب الجمهور.