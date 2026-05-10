هشام يحيى: الارتجال كان جزا من مسلسل السوق الحرة.. خاص

كشف المؤلف هشام يحيى بعض التفاصيل عن مسلسل “السوق الحرة” الذى عرض فى رمضان الماضي، وخاصة اعتماد النجوم على جزء من الارتجال.

وقال هشام يحيى في تصريح خاص لصدى البلد: لم تضايقني فكرة الارتجال في مسلسل “السوق الحرة” خاصة أن العمل يحتوي على عدد كبير من النجوم الكوميديانات، وكل منهم لديه القدرة على الارتجال وخلق موقف كوميدي ساخر.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت الى النور وما اصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي إلى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات في هذا العمل، وفكرة تقديم عمل فني يعتمد على اللامنطق.

فيما كشفت المنتجة شيرين مجدي عن الصعوبات التي واجهتها في إنتاج هذا العمل، والتحديات التي حاولت تذليلها لفريق العمل؛ حتى يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.