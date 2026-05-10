رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة
دعاء يوم عرفة.. تعرف على أفضل ما يقول الحجاج والمسلمين
الزراعة تكشف عن إجراءات عاجلة للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة للبيع
ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على إكس ويقول: شكرا
وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان
الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24
إنهاء الحرب.. طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان
تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف
البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في كرواتيا بكنيسة السيدة العذراء | صور
أوروبا تتسابق لبناء أسلحة منخفضة التكلفة تواكب احتياجات المستقبل
الهند تتوسع في الطاقة النظيفة في ظل نقص إمدادات النفط
الوزير يتفقد تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي ومعدلات تنفيذ محور أبو تيج بأسيوط | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هبة عبد الغني: بحثت عن الاختلاف بعد رأس الأفعى ولم أشعر بالغرور.. المسرح يعلم الأدب والشغل يداوي الأحزان | حوار

سعيد فراج

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن كواليس عملها في مسرحيتها الجديدة أداجيو، المعروضة خلال الوقت الحالي على خشبة مسرح الغد، وذلك بعد نجاحها في مسلسل رأس الأفعى، بالموسم الرمضاني الماضي. 

كما تحدثت هبة عبد الغني، في حوار لها مع موقع صدى البلد، عن تجربتها بعد وفاة والدتها، وكيف تجاوزت أحزانها. 

هبة عبد الغني ومسرحية أداجيو 

وقالت هبة عبد الغني، في حوار لها مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها تلعب شخصية تدعى ريم، وهي عازفة بيانو، وتقدم عدد من الأغاني خلال العرض بمشاركة رامي الطمباري. 

وحول تجربة الغناء في العرض، قالت هبة عبد الغني، أنها تحب الغناء ولكن لأول مرة تقدمه في عمل فني لافتة إلى أن تجربتها في زيزينيا كانت مجرد دندنة فقط. 

أوضحت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو أجهدتها نظرا لأن الشخصية تتنقل بين العديد من المراحل والمواقف، ويتغير طبقة صوتها وحركاتها وملامحها خلال أحداث العرض. 

هبة عبد الغني ومسلسل رأس الأفعى 

وعن دور سناء في مسلسل رأس الأفعى، قالت هبة عبد الغني، إن المسلسل أخذ وقتا ومجهودا في التحضير له، وأن شكل شخصية عضوة الإخوان الإرهابية (سناء) وراءه مجهود خلف الكاميرا للماكيير والاستايلست. 

وأوضحت هبة عبد الغني، أن شخصية سناء ليست مماثلة لشخصية حقيقية، قائلة: «الناس عمالة تقول دي أم أيمن وناس تقول زوجة قيادي إخواني، وهي لا ده ولا ده.. أنا عاوزة الناس تتابع الأحداث وما تستعجلش المسلسل لسة في أوله». 

وحول تخوفها من لعب شخصية شريرة مثل الإخوانية سناء، قالت هبة عبد الغني: «أنا متوقعة شغل اللجان الإلكترونية ولكن مسلسل رأس الأفعى يعرض أحداث كلنا عاصرناها وشوفناها بأعيننا»، مشددة على أهمية الدراما التوثيقية لتأريخ الأحداث الهامة من حولنا مثل مسلسلي رأس الأفعى وصحاب الأرض، وأننا أصبح لنا الريادة في هذه الأعمال الفنية مؤخرا. 

هبة عبد الغني والاختلاف 

وقالت هبة عبد الغني، أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها حول شخصية «سناء» التي لعبتها في مسلسل رأس الأفعى - الموسم الرمضاني الماضي - مؤكدة أنها أرادت تقديم عمل فني مختلف وقوي من خلال شخصية ريم بمسرحية أداجيو.

وتابعت هبة عبد الغني، أن المسرح صعب لأن رد فعل الجمهور يكون بشكل مباشر، ولا يجوز التعديل والإعادة على أداء الفنان لأن المشاهدة تكون مباشرة ولا توجد مؤثرات مساعدة وبالتالي يكون الاعتماد الكلي على الموهبة وأداء الممثل. 

وأوضحت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو تناسب كل الأسرة فهي تقدم مشاهد رومانسية بأسلوب راقي وبعيد عن الاسفاف والابتذال. 

المسرح بيعلم الأدب

وقالت هبة عبد الغني، إن مسرحية أداجيو بها مشاهد رومانسية وحميمية ولكن ليست قبيحة أو مسفة. 

وتابعت هبة عبد الغني: «نجاحي في مسلسل رأس الأفعى الموسم الرمضاني الماضي كان 1/8 من اللي أنا بسعى ليه وأنا قررت اني اتجه للمسرح بعدها عشان ما اتغرش بنجاحي لأن المسرح بيعلم الأدب وبيخلي الممثل خايف من رد فعل الجمهور». 

هبة عبد الغني وأحزانها

وقالت هبة عبد الغني، إن العمل هو السر في تجاوزها لأزمة وفاة والدتها، وعلقت: «الشغل بيداوي أي حاجة.. لأن الواحد بيكون عاوز يقوم ويكمل لأن وراه التزامات». 

وأضافت هبة عبد الغني: «الشغل بيخلي الواحد يفكر في إن وجع الفراق موجود وهيفضل موجود لكن لازم الحياة تستمر وده اللي بيخلي الإنسان يتجاوز أحزانه بأمان». 

