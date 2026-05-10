عماد السيد أحمد: لا علاقة لفيلم أسد بقصة على بن محمد الفارسي

نفى المنتج عماد السيد أحمد أحد منتجي فيلم أسد كل ما يتردد عن أن قصة الفيلم حول ثورة الزنوج التي تزعمها محمد بن علي الفارسي مؤكدا أن القصة بعيدة كل البعد عنها.

وتابع أن القصة تدور في حقبة تاريخيّة حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعبها رزان مغربي يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبري.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعبه ماجد الكدواني ضيف شرف الفيلم ، اماً الفريق الآخر يقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس . والذي يسعي لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الاوربية سنة 1876. والذي يلعبه أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق اكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز و سكوب و بيج تايم و توزيع شركة إمباير و سيبدأ عرضه في مصر يوم ١٤ من الشهر الجاري،

وهو من تاليف الإخوة محمد و خالد و شيرين دياب و إخراج محمد دياب و يشارك في بطولته علي قاسم و كامل الباشا و إيمان يوسف و مصطفى شحاتة وإسلام مبارك.