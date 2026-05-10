الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة ومحمد سعد مهدد بالسحب

محمد سعد
محمد سعد
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 4 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس والتي بلغت قيمتها 1.416.588 جنيه طبقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

برشامة 

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، وصلت إلى 1.081.360 جنيها، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

وحقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 176.280 جنيها، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

سفاح التجمع

بينما فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات وصلت إلى 135.462 جنيها، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 23.486 جنيهًا في أولى أيام عرضه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

وزير الكهرباء يتابع تأهيل مبنى هيئة المحطات المائية "سابقا" كمقر لجهاز تنظيم المرفق

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

القومي للمرأة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لـ الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT)،

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

