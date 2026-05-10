فن وثقافة

إيمان رجائي تخدع الجمهور بشخصية شريرة في "الحالة 110"

أحمد إبراهيم

تتمرد الفنانة إيمان رجائي للمرة الثانية هذا العام بشخصية شريرة وذلك بخوض واحدة من أبرز تجاربها الدرامية، من خلال مشاركتها في مسلسل “الحالة 110”، الذي ينتمي إلى نوعية “السوبر مايكرودراما”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر، وتعكس اتجاهًا جديدًا نحو تقديم دراما مكثفة وسريعة الإيقاع دون التخلي عن الجودة الفنية.

وتنضم رجائي إلى بطولة العمل إلى جانب النجمة سوزان نجم الدين والفنان شريف رمزي، ضمن مشروع درامي يعتمد على الإثارة النفسية والتشويق، ويطرح حبكة قائمة على الغموض والتشويق، في إطار مختلف عن القوالب التقليدية المعتادة.

وكشفت إيمان رجائي عن مفاجأة دورها، مؤكدة أنها تقدم شخصية  مفاجأة تحمل الكثير من التعقيدات، وتخدع جميع من حولها داخل الأحداث بشخصية شريرة، وهو ما يضعها في قلب صراعات درامية متصاعدة. 

وأشارت إلى أن هذه الشخصية تمثل تحديًا حقيقيًا لها، نظرًا لاعتمادها على الأداء النفسي العميق، وتفاصيل دقيقة تكشف تدريجيًا عن أبعادها، ما يمنح العمل طابعًا مشوقًا ومختلفًا.

مسلسل الحالة 110

ويأتي المسلسل بالتعاون مع المخرج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن تأليف السيناريست محمد علام، وإنتاج د محمد دهشان يونس بالتعاون مع the defiant حيث يسعى فريق العمل إلى تقديم تجربة بصرية ودرامية متكاملة، تقوم على تكثيف الأحداث وتقديم محتوى مركز يواكب تطور ذائقة الجمهور.

ومن المقرر انطلاق تصوير “الحالة 110” خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب لما سيقدمه من شكل جديد في الدراما المصرية، خاصة مع مشاركة مجموعة من النجوم وتوظيف تقنيات تصوير حديثة.

وكانت قد أعلنت تمردها علي الشخصيات الطيبة ، بتألقها على خشبة المسرح، من خلال مشاركتها في مسرحية “الملك لير” إلى جانب النجم يحيى الفخراني، حيث تقدم دورًا رئيسيًا  بشخصية شريرة،  مؤكدة  سعيها الدائم لتحدي نفسها فنيًا وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا مختلفة وجذابة.

