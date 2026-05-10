زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

تعرضت نورا عباس، زوجة الفنان سعد الصغير، لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية، وبعد خروجها، بدأت في اتباع بروتوكول علاجي تحت إشراف الأطباء.

وقام أدمن صفحة زوجة سعد الصغير، على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بنشر رسالة يطلب فيها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان سعد الصغير على التواجد بجانب زوجته طوال فترة وجودها بالمستشفى، برفقة أبنائها منة ومحمود ومحمد وأحمد، إلى جانب عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

أعمال سعد الصغير

وكانت آخر مشاركات سعد الصغير الفنية بمسرحية "كازانوفا" عام 2022، وتدور أحداث المسرحية في عام ٢١٠٠ حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، ليستغل كازانوفا ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.