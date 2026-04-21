سعد الصغير يروج لحفل أعياد الربيع

يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الربيع والمقرر إقامتها يوم السبت 25 أبريل الجاري.

وشارك سعد الصغير الملصق الدعائي للحفل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "حفل الربيع في دار المشاة مع السوبر ستار سعد الصغير يوم السبت 25 أبريل".



وكانت آخر مشاركات سعد الصغير الفنية بمسرحية "كازانوفا" عام 2022 وتدور أحداث المسرحية في عام ٢١٠٠ حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، ليستغل كازانوفا ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.