مها الصغير تحذف جميع صورها من إنستجرام وتثير الجدل

فوجئ متابعو مها الصغير بقيامها بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو من حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، مع الإبقاء فقط على فيديو لوالدها الراحل محمد الصغير، بالإضافة إلى منشور يتضمن آية قرآنية.

وأثار تصرف مها الصغير حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول أسباب حذف المحتوى وابتعادها المفاجئ عن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي منها حتى الآن.

تصدرت الإعلامية مها الصغير، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد اصدار حكم من المحكمة بالحبس لمدة شهر، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا عقب ظهورها في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية التي نسبت اليها في مجال الرسم والفن التشكيلي.

وتتميز مها الصغير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مها، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



