نساء في القيادة .. مركز السينما العربية يجمع قياديات الصناعة في كان

تحت عنوان "نساء في القيادة: القيادة وصنع القرار في المنطقة"، يقيم مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي ندوة نقاشية تجمع نخبة من القياديات اللواتي يشكلن واجهة التغيير في الصناعة، وذلك يوم الجمعة 15 مايو من الساعة 2 حتى 3 ظهراً على مسرح Palais Stage.

الندوة التي يُديرها مايكل روسر (محرر آسيا والشرق الأوسط في مجلة Screen International)، تسلط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في قيادة القطاع السمعي البصري. وتستكشف الجلسة كيف تساهم النساء في تحديد التوجهات الاستراتيجية للصناعة، بدءاً من التمويل والتكليف بالإنتاج، وصولاً إلى التوزيع واستراتيجيات المنصات، مع التركيز على دور القيادة الشاملة في بناء صناعة سينمائية أكثر ديناميكية وترابطاً على المستوى العالمي.

ندوة نساء في القيادة

يشارك في الندوة كل من: سمر عقروق: المدير التنفيذي في MBC STUDIOS ومدير عام الإنتاج في مجموعة MBC، والمنتجة رولا ناصر: مؤسسة شركة Imaginarium Films، بافي ياسين المؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وميادة الحراكي المؤسسة والمنتجة في شركة The Storytellers، جمانة شربين المدير العام لاستوديوهات Olivewood، باهو بخش الرئيس التنفيذي والمنتجة في Red Star Films.