بمشاركة طارق العريان.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

تشهد ضمن فعاليات في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، يسلط مركز السينما العربية الضوء على التأثير غير المسبوق الذي تحققه المواهب العربية اليوم أمام الكاميرا وخلفها في ندوة تحت عنوان "قوى صاعدة: المواهب العربية إقليمياً ودولياً"، وذلك يوم السبت 16 مايو من الساعة 12 حتى 1 ظهراً على المسرح الرئيسي بسوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي.

الندوة التي يُديرها علاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية والرئيس التنفيذي لماد سولوشنز، تجمع نخبة من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه لاستكشاف كيفية بناء مسيرات مهنية تتردد أصداؤها على المستويين الإقليمي والدولي. وتناقش الجلسة العوامل التي تدفع هذا الزخم الحالي، من نجاحات شباك التذاكر إلى الانتشار الواسع عبر منصات البث، وكيفية استدامة هذا التأثير وتوسيع نطاقه عالمياً.

يشارك في الندوة كل من:

ريا أبي راشد: إعلامية بارزة ومقدمة برنامج "سكوب مع ريا"، تُعد صوتاً رائداً في الصناعة بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في تغطية أهم الفعاليات السينمائية العالمية.

أمين بوحافة: مؤلف موسيقي تونسي حائز على جوائز عالمية، اشتهر بألحانه التصويرية في أفلام سينمائية بارزة مثل "تمبكتو" و"على كف عفريت".

سعاد بشناق: ملحنة أردنية كندية حائزة على جوائز، ولها أكثر من 60 عملاً في السينما والتلفزيون عُرضت في مهرجانات برلين وفينيسيا وساندانس. طارق العريان: مخرج ومنتج رائد ومؤسس شركة RAW Entertainment، يقف وراء أضخم النجاحات السينمائية العربية مثل سلسلة "ولاد رزق" وفيلم "الخلية".

مصطفى الكاشف: مدير تصوير ومنتج حائز على جوائز، شاركت أعماله في المسابقات الرسمية بمهرجان كان لأربع سنوات متتالية، منها فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران".