أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في عيد الأضحى

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في أبوظبي بدولة الإمارات، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في أبو ظبي، بين الفئات السعرية التالية: ( 295 درهم إماراتي، 395 درهم إماراتي، 495 درهم إماراتي، 995 درهم إماراتي).

وينتظر أن يحيي كاظم الساهر، حفل غنائي على مسرح Space42 Arena، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 28 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.