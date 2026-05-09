الشغل بيداوي.. هبة عبد الغني تتحدث عن أحزانها بعد فقدان والدتها

تحدثت الفنانة هبة عبد الغني، عن فقدان والدتها وكيف تخطت مرحلة الأحزان والعودة لنشاطها الفني مجددا.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد، إن العمل هو السر في تجاوزها لأزمة وفاة والدتها، وعلقت: «الشغل بيداوي أي حاجة.. لأن الواحد بيكون عاوز يقوم ويكمل لأن وراه التزامات».

وأضافت هبة عبد الغني: «الشغل بيخلي الواحد يفكر في إن وجع الفراق موجود وهيفضل موجود لكن لازم الحياة تستمر وده اللي بيخلي الإنسان يتجاوز أحزانه بأمان».

كما تحدثت الفنانة هبة عبد الغني، عن مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم أداجيو، ويتم عرضها على خشبة مسرح الغد.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تلعب شخصية تدعى ريم، وهي عازفة بيانو، وتقدم عدد من الأغاني خلال العرض بمشاركة رامي الطمباري.

وحول تجربة الغناء في العرض، قالت هبة عبد الغني، أنها تحب الغناء ولكن لأول مرة تقدمه في عمل فني لافتة إلى أن تجربتها في زيزينيا كانت مجرد دندنة فقط.

أوضحت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو أجهدتها نظرا لأن الشخصية تتنقل بين العديد من المراحل والمواقف، ويتغير طبقة صوتها وحركاتها وملامحها خلال أحداث العرض.

وتابعت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو بها مشاهد رومانسية وحميمية ولكن ليست قبيحة أو مسفة.

واستطردت هبة عبد الغني: «نجاحي في مسلسل رأس الأفعى الموسم الرمضاني الماضي كان 1/8 من اللي أنا بسعى ليه وأنا قررت اني اتجه للمسرح بعدها عشان ما اتغرش بنجاحي لأن المسرح بيعلم الأدب وبيخلي الممثل خايف من رد فعل الجمهور».

تألقت الفنانة هبة عبد الغني، بشخصية سناء خلال أحداث مسلسل رأس الأفعى، في موسم دراما رمضان 2026 وهي سيدة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.