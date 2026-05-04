هبة عبد الغني : بحثت عن الاختلاف بعد رأس الأفعى .. ومسرحية أداجيو بدون ابتذال

تحدثت الفنانة هبة عبد الغني، عن كواليس أحدث أعمالها الفنية وهي مسرحية أداجيو، التي يتم عرضها على خشبة مسرح الغد.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها حول شخصية «سناء» التي لعبتها في مسلسل رأس الأفعى - الموسم الرمضاني الماضي - مؤكدة أنها أرادت تقديم عمل فني مختلف وقوي من خلال شخصية ريم بمسرحية أداجيو.

وتابعت هبة عبد الغني، أن المسرح صعب لأن رد فعل الجمهور يكون بشكل مباشر، ولا يجوز التعديل والإعادة على أداء الفنان لأن المشاهدة تكون مباشرة ولا توجد مؤثرات مساعدة وبالتالي يكون الاعتماد الكلي على الموهبة وأداء الممثل.

وأوضحت هبة عبد الغني، أن مسرحية أداجيو تناسب كل الأسرة فهي تقدم مشاهد رومانسية بأسلوب راقي وبعيد عن الاسفاف والابتذال.

أعمال هبة عبد الغني

تألقت الفنانة هبة عبد الغني، بشخصية سناء خلال أحداث مسلسل رأس الأفعى، في موسم دراما رمضان 2026 وهي سيدة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.