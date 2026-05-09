خيانة وزواج سري.. صدمة منى زكى في "طالع نازل"

تصدرت الفنانة منى زكي تريند جوجل بعد حديثها عن مسلسلها الجديد “طالع نازل” الذى من المتوقع ان يعرض خارج السباق الرمضاني والذى تقوم حاليا بتحضيره.

المسلسل الذى تقوم ببطولته منى زكي يتكون من 10 حلقات، حيث يعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

وتراهن منى زكي على هذا العمل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

تفاصيل مسلسل طالع نازل لـ منى زكي

ويحسم صناع مسلسل "طالع نازل"، كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل وكافة ترشيحات أبطال العمل، بعد اختيار الفنانة منى زكي والفنان شريف سلامة لبطولة المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وتقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة خارج الماراثون الرمضاني 2024.

الفنانة منى زكي

مسلسل "طالع نازل" من تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، ويعد العمل التعاون الثالث بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2002، وفيلم "القاهرة مكة" الذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت أخر مشاركات الفنانة منى زكي الدرامية في مسلسل "تحت الوصاية"، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.