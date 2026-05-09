الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم

جاء رحيل الفنان هاني شاكر بمثابة صدمة داخل الوسط الفني كونه أحد الأيقونات الغنائية فى الوطن العربي والذى ترك وراءه إرثا غنائيا استثنائيا ليعيش فى وجدان ومشاعر كل محبيه وعشاقه.

وجاء رحيل هاني شاكر قبل أن يحقق ثلاث أمنيات له وهم مسلسله الذى توقف بسبب عدم وجود شركة إنتاج وأغنيته “مبقتش أنام” التى تعاون فيه مع أحمد زعيم وأخيرا الديو الغنائي بينه والفنانة سميرة سعيد وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

مسلسل هاني شاكر

وكشف السيناريست أيمن سلامة مصير مسلسل الفنان هاني شاكر الذى كان من المقرر ان يعود من خلاله الى التمثيل مؤكدا انه كان عملا يليق به.

وقال أيمن سلامة فى تصريح خاص لـ صدى البلد: الراحل هاني شاكر كان مرحبا بعودته الى التمثيل من خلال هذا المسلسل والذى كان يجسد علاقة الأب بابنته وهو كان عمل يجسد حالة خاصة لدى هاني شاكر.

وأضاف أيمن سلامة : كان تم كتابة عدد من الحلقات بالفعل استعدادا لتصوير الفيلم إلا ان العمل توقف بسبب عدم وجود جهة انتاج تتحمس له وكان هاني متحمسا له كونه يقدم فيه دورا جديدا ويجسد فيه علاقته الخاصة بينه وبين ابنته الراحلة دينا.

واوضح أيمن سلامة : ان العمل توقف نهائيا وانتهى بموت الفنان هاني شاكر وانا لا يمكن ان اعرضه على أى ممثل اخر وذلك احتراما وتقديرا للفنان الراحل خاصة أن كان هذا العمل يكتب خصيصا لأمير الغناء العربي.

أغنية هاني شاكر

تحدث المطرب والملحن أحمد زعيم عن مصير أغنية “مبقتش أنام” التى قام بتسجيلها الفنان هاني شاكر قبل فترة قصيرة من رحيلة وتحديدا قبل سفره الى فرنسا.

وقال أحمد زعيم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "الأغنية باسم الفنان الراحل هاني شاكر ومن حقه وبالتالى سأقوم بتسليمها الى ابنه شريف بعد أن انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة عليها حيث كان من تسجيلها قبل سفر هاني شاكر الى العلاج.

وأضاف أحمد زعيم : كان هناك بعض المراحل التى مرت بها الأغنية أثناء فترة سفر هاني شاكر للعلاج وتم الانتهاء من كافة مراحلها فى الفترة الأخيرة ومن المقرر ان أقوم بتسليمها الى ابنه شريف كونه له حرية التصرف فيها.

ديو هاني شاكر وسميرة سعيد

وصرح هاني شاكر مى لقاء سابق له مع برنامج "ET بالعربي" عن تحضيره لديو غنائي جديد مع الفنانة سميرة سعيد إلا ان المشروع لم يكتمل وقال شاكر : "إن شاء الله بحضّر مفاجأة قريب جداً هتنزل، دويتو مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع، وأنا بحترمها جداً".