فن وثقافة

أيمن سلامة يكشف مصير مسلسل هاني شاكر.. خاص

كشف السيناريست أيمن سلامة مصير مسلسل الفنان هاني شاكر الذى كان من المقرر ان يعود من خلاله الى التمثيل مؤكدا انه كان عملا يليق به. 

وقال أيمن سلامة فى تصريح خاص لـ صدى البلد: الراحل هاني شاكر كان مرحبا بعودته الى التمثيل من خلال هذا المسلسل والذى كان يجسد علاقة الأب بابنته وهو كان عمل يجسد حالة خاصة لدى هاني شاكر. 

وأضاف أيمن سلامة : كان تم كتابة عدد من الحلقات بالفعل استعدادا لتصوير الفيلم إلا ان العمل توقف بسبب عدم وجود جهة انتاج تتحمس له وكان هاني متحمسا له كونه يقدم فيه دورا جديدا ويجسد فيه علاقته الخاصة بينه وبين ابنته الراحلة دينا. 

واوضح أيمن سلامة : ان العمل توقف نهائيا وانتهى بموت الفنان هاني شاكر وانا لا يمكن ان اعرضه على أى ممثل اخر وذلك احتراما وتقديرا للفنان الراحل خاصة أن كان هذا العمل يكتب خصيصا لأمير الغناء العربي. 

هشام عباس يقدم حلقة ذكر على قبر هاني شاكر 

من ناحية أخرى تحدث الفنان هشام عباس عن كواليس أدائه لتلاوة أسماء الله الحسنى والدعاء خلال مراسم جنازة هاني شاكر، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يكن مُرتبًا له مسبقًا.

وقال هشام عباس في تصريحات صحفية: “مكنتش محضر أعمل كدا.. الشيخ اداني المايك قالي ادعي معانا.. قولت الفاتحة وأسماء الله الحسنى”

وتابع" الموقف جاء بشكل عفوي خلال لحظات الجنازة، عندما طلب منه أحد المشايخ المشاركة في الدعاء أمام الحضور.

وأضاف أن المشهد كان مؤثرًا ومليئًا بالرهبة، وأنه استجاب بشكل تلقائي للدعاء وسط أجواء وداع أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي.

تشييع جثمان هاني شاكر

شهدت مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر لحظات مؤثرة خلال دفنه بمقابر العائلة، حيث حرص الفنان هشام عباس على تلاوة ورد من الذكر وترديد أسماء الله الحسنى وسط أجواء من الحزن الشديد.

وجاءت هذه اللحظة خلال مراسم الوداع التي حضرها عدد كبير من نجوم الفن، في وداع أمير الغناء العربي، حيث تفاعل الحضور مع الذكر بالدعاء والدموع، في مشهد إنساني مؤثر.

