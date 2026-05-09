مركز السينما العربية يناقش صعود الأفلام العربية عالمياً خلال مهرجان كان

تحت عنوان "رهانات كبيرة، جمهور عريض! صعود الإنتاجات العربية التجارية"، يسلط مركز السينما العربية بالتعاون مع استوديوهات MBC وسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، الضوء على المرحلة الجديدة من النضج التي تمر بها الإنتاجات العربية التجارية، وذلك يوم الخميس 14 مايو من الساعة 11 صباحاً حتى 1:30 ظهراً في Plage des Palmes.

الندوة، التي تقام بالدورة الـ79 من مهرجان كان، يُديرها علي جعفر (رئيس الأفلام والمسلسلات العالمية في استوديوهات MBC)، تستكشف ما الذي يدعم التصاعد الحالي للإنتاجات العربية، وكيف يقوم المنتجون بتحسين الميزانيات لتحقيق النجاح الجماهيري سواء في شباك التذاكر أو منصات البث، مع استعراض كيفية بناء نموذج مستدام للسرد القصصي الناجح تجارياً.

ندوة مركز السينما العربية

يشارك في الندوة كل من: سمر عقروق (المدير التنفيذي في MBC STUDIOS ومدير عام الإنتاج في مجموعة MBC)، وطارق الإبراهيم المدير العام MBC1 والدراما ومحتوى شاهد، وهناء العمير (كاتبة ومخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية)، ومحمد حفظي (شريك مؤسس في Film Clinic)، والنجم ظافر العابدين (ممثل وكاتب ومخرج).