مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي لعام 2026 للناقد طارق الشناوي والتركية ألين تاشجيان

أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة الإنجاز النقدي لهذا العام لكل من الناقد المصري طارق الشناوي والناقدة التركية ألين تاشجيان تقديراً لمسيرتهما المهنية المميزة. ومن المقرر أن يتسلما الجائزة خلال حفل يُقام في سوق الأفلام ضمن الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي.

علق ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية على الجائزة: "هذا العام اختار مركز السينما العربية منح الجائزة إلى كل من الناقد طارق الشناوي الذي يُعد أحد أبرز القامات النقدية في العالم العربي وأقدم النقاد العرب حضوراً في المهرجانات الدولية، والناقدة التركية ألين تاشجيان التي تمتلك مسيرة دولية حافلة تمتد لثلاثة عقود تنوعت ما بين النقد والكتابة الصحفية والإنتاج التليفزيوني وتنظيم مهرجانات دولية والعمل كعضو في لجان تحكيم تلك المهرجانات، وخبرات مكنتها من رئاسة الاتحاد الدولي للنقاد".





وعن حصوله على الجائزة، قال طارق الشناوي: "بدأت رحلتي من شرفة منزلنا في حي السيدة زينب، التي كانت نافذتي الأولى على سحر السينما والموسيقى. واليوم، وبعد 34 عاماً من الحضور المتواصل في مهرجان كان السينمائي، أعتبر هذا التكريم من مركز السينما العربية لحظة تأمل فخورة في مسيرة تحولت فيها الشاشات من مجرد هواية إلى حياة كاملة عشتها بكل تفاصيلها".

وقالت ألين تاشجيان: "شغفي بالنقد السينمائي نابع من إيمان عميق بأن 'عشق السينما لا دواء له'؛ فنحن كأدوات نقدية نسعى لفتح آفاق جديدة للمشاهد، وحماية الأفلام المنسية لنجد لها مكاناً مستحقاً في تاريخ الفن. واليوم، أؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وجود 'نقد سينمائي نسوي' واعٍ بقضايا النوع الاجتماعي، ليواجه الصور النمطية ويساهم في بناء عالم أكثر عدالة وجمالاً من خلال الشاشة".

عن طارق الشناوي

طارق الشناوي هو ناقد سينمائي وأكاديمي مصري بارز، تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويُعد من أكثر النقاد العرب حضوراً وتأثيراً. شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والعربية، وأصدر عشرات الكتب التي تؤرخ لمسيرة كبار الفنانين والسينمائيين. عُرف الشناوي بآرائه الجريئة ومقالاته اليومية التي تتابع الحراك السينمائي في المنطقة بمهنية عالية.

عن ألين تاشجيان

ألين تاشجيان هي ناقدة سينمائية وصحفية تركية ذات شهرة عالمية، ولدت في إسطنبول عام 1969. شغلت منصب رئيسة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) من عام 2014 وحتى 2018، وتُعد من الشخصيات المؤثرة في برمجة الأفلام وتطوير النقد السينمائي دولياً. كتبت تاشجيان للعديد من الصحف التركية والمجلات السينمائية العالمية، وشاركت في لجان تحكيم أهم المهرجانات الدولية مثل مهرجان كان، وبرلين، وفينيسيا.

جائزة الإنجاز النقدي انطلقت الجائزة في عام 2018 ويستهدف بها مركز السينما العربية جذب الأضواء إلى مهنة النقد، عبر تكريم أحد النقاد العرب أو الأجانب سنوياً في مهرجان كان السينمائي. وكان مركز السينما العربية قد قدم الجائزة من قبل إلى الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والناقدة صفاء الليثي، وإبراهيم العريس، ومحمد رُضا، وزياد خطلان، عرفان رشيد وبالإضافة إلى نقاد أجانب مثل ديبورا يانغ، وبيتر برادشو، ونينوس ميكيليدس.