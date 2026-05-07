قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي لعام 2026 للناقد طارق الشناوي والتركية ألين تاشجيان

طارق الشناوي وألين تاشجيان
طارق الشناوي وألين تاشجيان

أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة الإنجاز النقدي لهذا العام لكل من الناقد المصري طارق الشناوي والناقدة التركية ألين تاشجيان تقديراً لمسيرتهما المهنية المميزة. ومن المقرر أن يتسلما الجائزة خلال حفل يُقام في سوق الأفلام ضمن الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي.

علق ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية على الجائزة: "هذا العام اختار مركز السينما العربية منح الجائزة إلى كل من الناقد طارق الشناوي الذي يُعد أحد أبرز القامات النقدية في العالم العربي وأقدم النقاد العرب حضوراً في المهرجانات الدولية، والناقدة التركية ألين تاشجيان التي تمتلك مسيرة دولية حافلة تمتد لثلاثة عقود تنوعت ما بين النقد والكتابة الصحفية والإنتاج التليفزيوني وتنظيم مهرجانات دولية والعمل كعضو في لجان تحكيم تلك المهرجانات، وخبرات مكنتها من رئاسة الاتحاد الدولي للنقاد".



وعن حصوله على الجائزة، قال طارق الشناوي: "بدأت رحلتي من شرفة منزلنا في حي السيدة زينب، التي كانت نافذتي الأولى على سحر السينما والموسيقى. واليوم، وبعد 34 عاماً من الحضور المتواصل في مهرجان كان السينمائي، أعتبر هذا التكريم من مركز السينما العربية لحظة تأمل فخورة في مسيرة تحولت فيها الشاشات من مجرد هواية إلى حياة كاملة عشتها بكل تفاصيلها".
وقالت ألين تاشجيان: "شغفي بالنقد السينمائي نابع من إيمان عميق بأن 'عشق السينما لا دواء له'؛ فنحن كأدوات نقدية نسعى لفتح آفاق جديدة للمشاهد، وحماية الأفلام المنسية لنجد لها مكاناً مستحقاً في تاريخ الفن. واليوم، أؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وجود 'نقد سينمائي نسوي' واعٍ بقضايا النوع الاجتماعي، ليواجه الصور النمطية ويساهم في بناء عالم أكثر عدالة وجمالاً من خلال الشاشة".

عن طارق الشناوي

طارق الشناوي هو ناقد سينمائي وأكاديمي مصري بارز، تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويُعد من أكثر النقاد العرب حضوراً وتأثيراً. شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والعربية، وأصدر عشرات الكتب التي تؤرخ لمسيرة كبار الفنانين والسينمائيين. عُرف الشناوي بآرائه الجريئة ومقالاته اليومية التي تتابع الحراك السينمائي في المنطقة بمهنية عالية.

عن ألين تاشجيان

ألين تاشجيان هي ناقدة سينمائية وصحفية تركية ذات شهرة عالمية، ولدت في إسطنبول عام 1969. شغلت منصب رئيسة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) من عام 2014 وحتى 2018، وتُعد من الشخصيات المؤثرة في برمجة الأفلام وتطوير النقد السينمائي دولياً. كتبت تاشجيان للعديد من الصحف التركية والمجلات السينمائية العالمية، وشاركت في لجان تحكيم أهم المهرجانات الدولية مثل مهرجان كان، وبرلين، وفينيسيا.

جائزة الإنجاز النقدي انطلقت الجائزة في عام 2018 ويستهدف بها مركز السينما العربية جذب الأضواء إلى مهنة النقد، عبر تكريم أحد النقاد العرب أو الأجانب سنوياً في مهرجان كان السينمائي. وكان مركز السينما العربية قد قدم الجائزة من قبل إلى الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والناقدة صفاء الليثي، وإبراهيم العريس، ومحمد رُضا، وزياد خطلان، عرفان رشيد وبالإضافة إلى نقاد أجانب مثل ديبورا يانغ، وبيتر برادشو، ونينوس ميكيليدس.

مركز السينما العربية طارق الشناوي ألين تاشجيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

المقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد

افتتاح تاريخي للمقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد في سويسرا بحضور كبار رموز الرياضة العالمية

محمد شحاتة

ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك

شوبير

شوبير عن حسام حسن : يشعر بالحزن وخيبة الأمل بسبب الدوري

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد