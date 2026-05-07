قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران
خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري
تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"
وزير الصحة: تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في المنيا اختبار حقيقي ونموذج يُحتذى به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صديقي ومثلي الأعلى.. حفيد عبد الرحمن أبو زهرة يطلب الدعاء له

حفيد عبد الرحمن أبو زهرة
حفيد عبد الرحمن أبو زهرة

كتب عمر مفيد عاشور -حفيد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة- منشورا مطولا عبر حسابها على انستجرام، شارك من خلاله صورا له مع جده، وطالب متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل. 

وكتب حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية: «كيف يكون شعورك وأنت جدك عبد الرحمن أبو زهرة؟ يعني ذلك نقاشات لا تنتهي عن الفن، وقصصًا لا تُحصى عن العصر الذهبي للسينما والمسرح المصري، في سن الثامنة، كنت ستتعلم أن انضباط الممثل لا يقل عن انضباط الجندي». 

وأضاف حفيد عبد الرحمن أبو زهرة: «كنت ستقضي فترة مراهقتك تستمع إلى موسيقى تشايكوفسكي وشوستاكوفيتش وشوبان، في سن الثانية عشرة، كنت ستعرف من هم (نجيب سرور، توفيق الحكيم، كرم مطاوع، ألفريد فراج، جورج أبيض، وغيرهم الكثير من الفنانين العظماء)، كنت ستعرف عن الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية قبل أن تتعلم الأبجدية».

واستكمل: «كان لديك حبٌّ عميقٌ للمسرح وجميع أنواع الفنون، كان الفنّ شيئًا مقدسًا في نظرك، لأنّ الطريقة التي يتحدث بها عن الفنّ تجعلك تشعر بأنّه لا يوجد شيءٌ أجمل أو أروع منه،  وهذا ليس سوى جزءٍ بسيطٍ ممّا يعنيه،  يمكنني أن أكتب كتابًا كاملًا عن مدى أهمية هذا الرجل بالنسبة لي، ولن يكون ذلك كافيًا».

واختتم حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، قائلًا: «أسألكم الدعاء لجدي وصديقي ومثلي الأعلى بالشفاء». 

حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وقبل أسبوعين، كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات حالة والده الصحية لوالده، بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي مؤخرا. 

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، إن حالة والده تحسنت مؤخرا، وتم إزالة جهاز التنفس الصناعي عنه، مشيرا إلى أنه يتنفس حاليا بشكل طبيعي من خلال الماسك فقط. 

وفي وقت سابق، قال أحمد أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد":"لسه زي ما هو، الحالة ثابتة، لا هو تدهور ولا تحسن، ولسه بيعاني من نفس مشاكل الأكسجين والتنفس بقاله كذا يوم"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في حالته منذ ظهور أزمة الأكسجين واحتمال وجود مشكلة في الرئة.

وأضاف أن الأسرة لا تملك خيارات طبية كثيرة في التعامل مع الحالة، خاصة مع وجود اشتباه في وجود ورم بالرئة، موضحًا أن إجراء عينة لتحديد طبيعة الحالة يُعد خطرًا على صحته نظرًا لكبر سنه، قائلًا: "حتى لو خدوا عينة، هو مش هيستحمل العلاجات، فبنستنى تحسن حالته، وعشان كده طلبت من الناس تدعيله".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية حاليًا تتمثل في انخفاض مستوى الأكسجين عند إزالة الماسك، ما يستدعي أحيانًا استخدام وسائل دعم إضافية، مؤكدًا أنه "لسه ما وصلش لمرحلة التنفس الصناعي".

وأوضح أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى لا تحتوي على عناية مركزة خاصة، قبل أن يتم نقله منذ عدة أيام إلى مستشفى أخرى مجهزة، وذلك بعد طلب من الأسرة واستجابة سريعة من وزير الصحة، لتوفير رعاية أفضل وعزل الحالة.

وتابع: "الأشعات اللي اتعملت بتقول إن في حاجة على الرئة، لكن مش معروف إذا كانت مية على الرئة ولا ورم، إلا لو اتاخدت عينة، ودي خطوة خطرة في سنه، لدكاترة قالوا ممكن نعملها لو إحنا موافقين، لكن إحنا رفضنا عشان خطورتها". 

ولفت إلى أن الوعي لدى والده محدود حاليًا، حيث يكتفي بردود فعل بسيطة مثل فتح العينين أو التأثر، دون القدرة على التفاعل بشكل أكبر. 

عبد الرحمن أبو زهرة حفيد عبد الرحمن أبو زهرة أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

جيلي جالاكسي

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى

فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

كيا برايد موديل 2000‏

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد