شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها : ذكرياتك ما زالت تسكنني وصوتك لم يغب رغم الرحيل

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورًا إنسانيًا مؤثرًا، عبّرت فيه عن حالة اشتياق وحنين عميق لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، في كلمات حملت الكثير من المشاعر الصادقة التي لامست قلوب متابعيها.

وكتبت شمس البارودي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” أنها تعيش لحظات من الألم والاشتياق، مؤكدة أن غياب الحبيب لم تستطع التعود عليه حتى الآن، رغم مرور الوقت، قائلة إن الذكريات التي جمعتهما ما زالت حاضرة بكل تفاصيلها اليومية الدقيقة.

وأضافت في كلماتها أنها تتذكر أدق المواقف التي كانت تجمعهما، من لحظات الأمان والدفء الأسري، إلى أبسط التفاصيل التي كانت تمنحها السعادة، مشيرة إلى أن وجوده كان يمثل لها طمأنينة خاصة لا يمكن تعويضها.

وتابعت أنها ما زالت تتذكر صوته ونداءه لها بلقب “شوشو”، وكيف كان لذلك النداء أثر كبير في قلبها، موضحة أن تلك اللحظات كانت تبعث فيها الفرح بمجرد سماع صوته أو معرفتها بعودته للمنزل.

واختتمت منشورها برسالة مليئة بالعاطفة، أكدت فيها أن هذا الحب سيظل حاضرًا في قلبها ما حييت، وأن الفقد لا يمكن أن يمحو أثر من كان يمثل لها الحياة والأمان والونس الحقيقي.