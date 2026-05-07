مصطفى قمر : هاني شاكر كان إنسانًا وطنيًا يعشق تراب مصر.. ومحدش يقدر يغني بإحساسه

كشف الفنان مصطفى قمر عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدًا أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «البصمة» الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة الشمس 2.

وبدا التأثر واضحًا على مصطفى قمر خلال حديثه، بعدما شارك في جنازة الفنان الراحل، حيث قال: «أنا مش قادر أصدق.. من وقت الخبر وأنا قاعد أعيط ومش قادر أسيطر على نفسي، لأن ذكرياتنا مع الأستاذ هاني شاكر جميلة جدًا، وتاريخنا وعِشرتنا كبيرة».

وأضاف أن هاني شاكر كان نموذجًا نادرًا للفنان الراقي صاحب الأخلاق العالية، مؤكدًا أن الجمع بين الرقي الفني والرقي الإنساني أصبح قليلًا، قائلًا: «صعب جدًا تلاقي المستوى الفني الراقي مع الأخلاق الراقية، والأستاذ هاني كان في قمة الرقي، وده اللي بنتعلم منه القيم والثبات على المبدأ».

وأشار مصطفى قمر إلى أن الراحل لم يكن يسيء لأحد أبدًا، وكان يتمتع بهدوء شديد حتى في أصعب المواقف، موضحًا: «عمري ما شفته زعل حد، ولا حتى مكشر، وكان دايمًا متماسك وبيتكلم بهدوء واحترام حتى لو الكلام اللي قدامه قاسي».

تواضع هاني شاكر

وتحدث قمر عن تواضع هاني شاكر، معتبرًا أن التواضع من أهم صفات الكبار، وقال: «كان يطلع يجامل الناس ويغني مع أي فرقة موجودة ويقول كلام حلو للناس.. التواضع فعلًا من شيم الكبار».

وعن إمكانية إعادة تقديم بعض أغاني هاني شاكر، أكد مصطفى قمر أن أغانيه ارتبطت بصوته وإحساسه الخاص، موضحًا: «الأجمل إننا نفضل نسمع الأغاني بصوته هو، لأن محدش يعرف يغنيها زي ما غناها أبدًا، ولا يقدر يقدم نفس الإحساس».

كما وصفه بأنه أحد أبناء «مدرسة الإحساس الراقي والأداء المتمكن»، مشيرًا إلى أن مصر تضم عددًا كبيرًا من الرموز الفنية المهمة الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الغناء.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد مصطفى قمر على وطنية هاني شاكر وحبه الكبير لمصر، قائلاً: «الأستاذ هاني غير الفن كان وطني ويعشق تراب مصر، وكل القيم اللي عايز تعلمها لأولادك هتلاقيها فيه».

واستعاد الإعلامي محمد الغيطي موقفًا جمع هاني شاكر بالجمهور خلال إحدى حفلاته في لبنان، عندما قال إن «اللي بيحمي الوطن العربي هو جيش مصر»، وهو ما قابله الحضور بتصفيق حاد، ليعلق مصطفى قمر قائلًا: «اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في أي بلد تانية».

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث قدم خلال مشواره الفني عشرات الأغاني الناجحة التي ارتبطت بوجدان الجمهور، كما عُرف بمواقفه الوطنية ودعمه الدائم للفن الراقي على مدار سنوات طويلة.